Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori va suplimenta capacitatea de transport in perioada 7/8 - 15/16 octombrie 2020, pentru pasagerii care doresc sa calatoreasca spre/dinspre Iasi cu ocazia Sarbatorii Sfintei Parascheva, informeaza operatorul feroviar national. "In acest an cel mai mare numar de vagoane de dormit si cuseta…

- Trenurile care circula pe urmatoarele rute: Timisoara – Cluj Napoca – Iasi si retur; Bucuresti – Bacau – Pascani – Iasi si retur; Bucuresti – Marasesti – Vaslui – Iasi si retur; Constanta – Iasi si retur vor avea in compunere vagoane de dormit si/sau cuseta. De asemenea, se vor suplimenta cu vagoane…

- In acest an, cel mai mare numar de vagoane de dormit si cuseta pe trenurile care ajung la Iasi.CFR Calatori va suplimenta capacitatea de transport in perioada 7 8 ndash; 15 16 octombrie 2020, pentru pasagerii care doresc sa calatoreasca spre dinspre Iasi cu ocazia Sarbatorii Sfintei Parascheva. Trenurile…

- In prima jumatate a lunii septembrie au aparut mai mult de 14.000 de oferte de joburi pe piața muncii, numarul fiind in creștere. Nivelul este aproape egal cu cel din septembrie 2019, atunci cand companiile se luptau pentru atragerea candidaților. ”Luna septembrie și, in general, lunile de toamna sunt,…

- Pandemia de COVID-19 a lovit multe afaceri, dar mai puțin companiile care au reușit sa lucreze online. Chiar și in domenii care nu merge extraordinar de bine, cum ar fi vanzarea de carte. Libriex.ro, una dintre principalele librarii online din țara noastra, așteapta vanzari in creștere cu 350% in acest…

- ”Cartile insotite de recenzii si review-uri se numara printre bestseller-urile verii pe Libris.ro, semn ca romanii citesc tot mai mult carti recomandate, mai ales cand vine vorba de beletristica. In topul aprecierilor cititorilor se afla autori straini contemporani consacrati, dar si povesti inspirationale…

- Perioada de distantare sociala, dar si vacanta de vara au coincis cu o crestere semnificativa a vanzarilor de carte din categoria Beletristica astfel ca, in primele 7 luni ale anului, au fost comandate cu 27% mai multe carti fata de perioada similara din 2019, potrivit unei librarii online.Cele…

- 300 de vagoane, suplimentate pe trenurile CFR Calatori Doar pasagerii cu bilet se pot urca in tren Purtarea mastii e obligatorieDatorita cererii mari de transport, si in acest final de saptamana, CFR Calatori a suplimentat trenurile care circula pe rutele cele mai solicitate, Astfel garniturile spre…