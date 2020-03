Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile din ultima perioada, in baza restrictiilor de circulatie date de Comandamentul Central Operational de Iarna, coordonat de CFR Infrastructura si pentru a permite accesul utilajelor de deszapezire, in data de 7 februarie 2020 sunt anulate urmatoarele trenuri:…

- Opt trenuri Regio nu vor circula vineri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, pentru a permite accesul utilajelor de deszapezire, anunta CFR Calatori, potrivit Agerpres. "Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile din ultima perioada, in baza restrictiilor de circulatie date de Comandamentul…

- Un obiectiv concret pentru CFR Calatori este ca, pana la sfarsitul anului, sa existe peste 1.000 de trenuri in parcul activ, iar prioritar este programul de reparatii, a declarat, joi, pentru AGERPRES, noul director al CFR Calatori, Dan Costescu, potrivit AGERPRES."Un prim obiectiv concret…

- Ministrul Mediului sustine ca exista o legatura certa intre zonele poluate cu particule de praf si infarctul miocardic si bolile cardiovasculare de care sufera cei care locuiesc in ariile afectate.

- Potrivit sindicalistilor (care sunt angajati ai sectiilor din toata tara ai Societatii Comerciale de Reparatii Locomotive CFR – SCRL Brasov) conflictul de munca a fost declansat din cauza ca sefii SNCFR vor sa inchida divizia de reparatii si sa infiinteze o alta.

- Politistii de la transporturi au aplicat, pe parcursul a 3 luni, 7.169 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 2.405.510 lei, in urma actiunilor desfasurate in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor.

- O greva a cailor ferate spaniole va conduce vineri la anularea a 271 de trenuri pe distante medii si lungi, peste 28.000 de calatori fiind astfel afectati inaintea Craciunului, potrivit postul spaniol RTVE, citat de agentia DPA, potrivit Agerpres.In Spania, un asa-numit serviciu minimal trebuie…

- Persoanele ranite, miercuri, in urma ciocnirii a doua trenuri in gara Ploiesti triaj sunt evaluate medical la fata locului. Potrivit ultimului bilanț, sunt 11 raniți, intre care și mecanicii celor doua garnituri, iar o femeie a fost preluata de elicopterul SMURD.Conform informațiilor pe care…