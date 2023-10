Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura de proporții pentru Elon Musk! In urma cu puțin timp, comisia e-Safety a amendat X, fosta Twitter. Ce s-a intamplat cu compania condusa de miliardarul american și, totodata, fondatorul Tesla.

- Elon Musk și Neuralink au obținut recent aprobarea cruciala pentru a demara teste cu cipurile lor revoluționare pe oameni. Compania pregatește acum recrutarea de pacienti care sufera de paralizie pentru a participa la un studiu care promite sa deschida noi orizonturi in domeniul interfețelor creier-computer.

- Neuralink, start-up-ul de implanturi cerebrale al lui Elon Musk, a anuntat ca a primit aprobarea unei comisii independente de evaluare pentru a incepe recrutarea de pacienti pentru primul sau studiu pe oameni. Compania cauta persoane cu paralizie pentru a testa dispozitivul sau experimental in cadrul…

- Mai mulți clienți ai Enel s-au trezit ca pe factura lor la gaze figureaza un serviciu de asistența in valoare de peste 300 de lei, pe care nu l-au solicitat. Au cerut socoteala companiei și așa au descoperit ca semnatura lor fusese falsificata. Reprezentanții Enel au precizat ca au primit aproximativ…

- Compania mama a OnlyFans, Fenix International Limited, transmite ca profiturile anuale au crescut la peste jumatate de miliard de dolari. Leonid Radvinsky, proprietarul platformei, a primit 338 de milioane de dolari in dividende pentru anul trecut, informeaza BBC.

- Compania aeriana Air Moldova anunța ca iși sisteaza toate zborurile pana la 14 septembrie, curent. Pasagerii vor primi notificare la adresele de email cu opțiunile de rambursare și rebooking. „Stimați pasageri, rambursarile pentru zborurile anulate se proceseaza in continuare. Pasagerii care au procurat…

- CFR Calatori a susținut ca usa a fost agatata si smulsa de un utilaj care lucra la infrastructura feroviara, in timp ce CFR Infrastructura publica imagini cu momentul in care cade usa, fara ca in imagini sa apara vreun utilaj, semnaleaza News.ro. Incidentul s-a petrecut pe 8 august, la ieșirea din stația…

- Compania TAROM anunța deschiderea de curse noi catre Cluj-Napoca, special destinate fanilor UNTOLD. Incepand de astazi, festivalierii pot sa-și rezerve bilete pentru cursa RO645 cu plecare din București pe data de 2 august, la ora 17:10, și retur din Cluj-Napoca pe data de 7 august, la ora 20:05. ”Pentru…