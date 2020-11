Stiri pe aceeasi tema

- Pentru combaterea raspandirii infectiei cu Covid 19, in conformitate cu Hotararea nr. 52 din 5 noiembrie 2020 a CNSU, incepand cu data de 09.11.2020 CFR Calatori suspenda temporar circulatia urmatoarelor trenuri, destinate pentru naveta elevilor:1. R2207, in relatia Arad Curtici.2. R2210, in relatia…

- Coridorul Rin-Dunare (ramura nordica) strabate Romania de la vest spre est, intre Curtici si Constanta, pe traseul Curtici - Arad - Simeria - Coslariu - Sighisoara - Brasov - Bucuresti - Constanta, in lungime de circa 850 de kilometri, din care 565,8 km de cale ferata sunt modernizati la standarde europene,…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura -Centrul Județean Botoșani informeaza potențialii beneficiari ai Masurii 21 « Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați in mod deosebit de criza Covid-19«, ca doar in data de 2 octombrie 2020, va…

- Odata cu inceperea noului an scolar la data 14 septembrie 2020, CFR Calatori va reintroduce in circulatie trenurile de naveta destinate elevilor pentru a facilita transportul acestora spre/dinspre centrele de invatamant. Totodata, compania repune in circulatie și o serie de trenuri utile pentru cei…

- In zona Timișu de Sus, circulația feroviara este blocata din cauza locomotivei unui tren de marfa care a luat foc, scrie hotnews. Șapte trenuri ale CFR Calatori sunt oprite in zona, anunța compania, iar CFR Infrastructura lucreaza pentru a degaja linia. Sunt și trenuri care au peste trei ore intarziere.…