CFR Călători suspendă temporar aproape toate trenurile internaționale ​În vederea combaterii raspândirii infecției cu Covid-19, coroborat și cu deciziile administrațiilor feroviare din țarile vecine, CFR Calatori suspenda temporar circulația unor trenuri în trafic internațional spre și dinspre Ungaria, Bulgaria, Moldova și Ucraina. Ramân în circulație cele mai importante trenuri internaționale de la noi: București - Budapesta (472/3 și București - Viena 346/7.



