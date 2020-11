CFR Calatori suspenda mai multe trenuri. Una dintre rutele vizate are plecare din gara Lugoj

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru combaterea raspandirii infectiei cu Covid 19, in conformitate cu Hotararea nr. 52 din 5 noiembrie 2020 a CNSU, incepand cu data de 09.11.2020 CFR Calatori suspenda temporar circulatia urmatoarelor trenuri, destinate pentru naveta elevilor:1. R2207, in relatia Arad Curtici.2. R2210, in relatia…

