- CFR Calatori suplimenteaza vagoanele mai multor garnituri de tren care pleaca luni din Gara de Nord si din alte mari orase catre Litoral. Trenurile care circula duminica spre si dinspre Litoral sunt deja suplimentate cu vagoane la capacitatea maxima tehnic disponibila, informeaza News.ro . ”Avand in…

- CFR Calatori a anuntat ca va suplimenta cu vagoane trenurile cu plecare spre litoral in dimineata zilei de 16 august 2021, masura fiind luata pentru a raspunde cerintelor de trafic. Potrivit unui comunicat de presa al companiei, trenurile RE 8005, IR 1922, IR 1983, IR 1994 din Bucuresti Nord…

- CFR Calatori suplimenteaza numarul de locuri din trenurile care pleaca luni dimineața din marile orașe catre litoral. „Avand in vedere afluxul de calatori care se inregistreaza in continuare...

- Trenurile de calatori care circula spre si dinspre Litoral si-au reluat traficul pe ruta directa Bucuresti - Constanta, insa pe intervalul de statii Ovidiu - Fetesti - Baraganu, garniturile circula tractate cu locomotive Diesel, informeaza CFR SA.

- Trenurile spre si dinspre Litoral circula, tractate cu locomotive Diesel, intre statiile Ovidiu Fetesti Baraganu. Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca trenurile de calatori care circula spre si dinspre Litoral si au reluat traficul pe ruta directa Bucuresti Constanta, insa pe intervalul…

- Momente de panica in Fetești, acolo unde doua trenuri de marfa s-au ciocnit violent, declanșand stare de alerta in cadrul CFR. In urma accidentului, circulația feroviara a fost inchisa de la miezul nopții, iar trenurile dinspre și spre litoral circula pe rute deviate. Primele informații transmise de…

- ​Astra Transcarpatic este cunoscuta pentru trenurile galben-verzi și a fost foarte laudata în primii ani pentru vagoanele confortabile produse la Arad. În ultimii doi ani însa, Astra a anulat de multe ori trenurile și mulți oameni au fost foarte nemulțumiți. I-am întrebat pe…

- CFR Calatori și patru companii private introduc in zilele urmatoare trenuri catre stațiunile de pe litoral, iar cel mai lung parcurs este de 1.050 km și de peste 19 ore. Cele mai multe trenuri de foarte lung parcurs au viteze medii de 50-55 km/h catre litoral, din cauza numeroaselor restricții din rețeaua…