Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul minivacanței de 1 Mai, CFR Calatori va asigura in perioada 27/28 aprilie – 1/2 mai 2023, in plus fata de trenurile existente in programul de circulatie, legaturi cu trenuri directe din mai multe orașe spre Constanta și statiunile de pe litoral

- Trei evenimente publice organizate in acest weekend vor devia mai multe linii de transport din centrul Capitalei, a transmis, joi, intr-un comunicat de presa, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov (TPBI).

- Societatea Naționala de Transport Feroviar de Calatori CFR Calatori a anunțat luni ca suplimenteaza vagoanele trenurilor in perioada de Paști. ”CFR Calatori informeaza ca in perioada Sarbatorilor de Paște sunt așteptate varfuri de trafic și va opera cu intreaga capacitate tehnic disponibila de transport,…

- CFR Calatori a anunțat luni ca va suplimenta operativ, in perioada Sarbatorilor Pascale, trenurile spre cele mai solicitate destinatii, pentru ca sunt asteptate varfuri de trafic, potrivit unui comunicat al companiei.

- Din cauza ninsorilor puternice din Romania, mai multe curse aeriene au suferit schimbari de program, sau chiar au fost anulate. La Iași, mai multe drumuri au fost blocate, iar autoritațile Aeroportului au anunțat ca mai multe zboruri au fost anulate sau au pornit cu intirzieri. Astfel, au fost anulate…

- CFR Calatori anunța ca, incepand de duminica, 26 martie 2023, in activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficiala de vara, ora 3.00 devenind ora 4.00. Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulația se va efectua conform orarului prevazut in mersul trenurilor.…

- Un tren cu 11 vagoane, incarcat cu tehnica militara, a deraiat, vineri seara, in apropierea unei statii de cale ferata din judetul Brasov, informeaza News.ro . In apropierea Statiei CFR Beia din judetul Brasov, penultimul vagon al unui tren cu tehnica militara auto a deraiat cu aproximativ 12 cm, trenul…

- WizzAir suspenda mai multe curse de la Cluj și Sibiu spre destinații din Europa. Detalii pentru calatori Noutați pentru cei care vor sa calatoreasca cu avionul prin intermediul companiei Wizz Air. Vor fi suspendate rute spre și dinspre aeroporturile din Sibiu, Cluj, dar și București și Iași, in legatura…