Stiri pe aceeasi tema

- In perioada Sarbatorilor de iarna (Craciun și Anul Nou), programul casieriilor S.C. VITAL S.A. precum și a celorlalte departamente, atat din Baia Mare, cat și din celelalte localitați in care operam, va fi urmatorul: Sarbatorile de Craciun Joi 24.12.2020 - 0730 - 1400 Vineri 25.12.2020 INCHIS Sarbatorile…

- „Oportunitatea ședinței s-a fundamentat pe contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice de la nivelul municipiului București, raportat la tradițiile prilejuite de apropierea Craciunului, a Anului Nou și praznuirea Sfantului Ioan Botezatorul. In cadrul intalnirii, avand in vedere…

- AMRCR (Asociația Marilor Rețele Comerciale din Romania) a solicitat secretarului de stat Raed Arafat prelungirea pana la ora 22.00 a programului de funcționare a magazinelor in perioada sarbatorilor de iarna. „Avand in vedere apropierea Sarbatorilor de Iarna, dar și restricțiile in vigoare pentru prevenirea…

- Vorbim despre o serie de restrictii care ar urma sa intre in vigoare dupa sedinta ConsiliuluiGeneral al Municipiului Bucuresti, in cadrul careia ar trebui sa fie adoptata o hotarare in acest sens.La aceasta ora are loc o intalnire importanta la Primaria Capitalei, la care participa primarul general,…

- 6 sfaturi utile ca sa avem dinți sanatoși și un zambet frumos de Sarbatori Pentru a sta departe de orice problema medicala, inclusiv stomatologica, medicul Adrian Mina ne ofera șase sfaturi utile, de care sa ținem cont, pentru a nu ne deteriora dinții in aceasta perioada speciala. „1. Mare grija la…

- Comisia Europeana a adoptat miercuri o strategie in vederea gestionarii durabile a pandemiei de Covid-19 in perioada Craciunului și a Anului Nou, cand riscurile de transmitere a virusului ar putea crește in urma adunarilor cu participare numeroasa in interior. Strategia recomanda o vigilența și o prudența…

- Compania Blue Air a anunțat ca suplimenteaza, in perioada sarbatorilor de iarma, zborurile pe ruta București-Londra Heathrow. Potrivit unui comunicat al Blue Air, compania introduce pe perioada sarbatorilor de iarna 6 zboruri pe ruta București-Londra, potrivit mediafax.ro. Citește și: BIOGRAFIE…

- Primarul Sectorului 5 al Capitalei a anunțat ca nu renunța la iluminatul festiv in perioada sarbatorilor de iarna. Edilul șef a precizat ca vor fi folosite vechile echipamente și nu vor fi facute alte achiziții. In Sectorul 6, insa, primarul le propune bucureștenilor sa amane aceasta investiție,…