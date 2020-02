CFR Călători suplimentează capacitatea trenurilor care leagă Moldova cu Bucureştiul CFR Calatori dubleaza si in acest sfarsit de saptamana compunerea anumitor trenuri, pentru adaptarea capacitatii de transport la cerintele in crestere de trafic si pentru a imbunatati conditiile la bordul vagoanelor, incercand sa utilizeze la maximum parcul limitat pe care il are deocamdata la dispozitie, informeaza compania.



Potrivit sursei citate, conducerea CFR Calatori a decis suplimentarea numarului de locuri pe parcursul intregii saptamani, acolo unde punctual, dispeceratul a constatat o cerere foarte mare. Volumul maxim de trafic se inregistreaza insa in zilele de duminica,

Sursa articol: agerpres.ro

