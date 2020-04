Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori a suspendat sau limitat circulatia pentru 453 de trenuri, ceea ce reprezinta 43% din totalul de 1.040 de trenuri care circulau zilnic, in urma crizei generate de Covid-19, potrivit datelor furnizate News.ro de Dan Costescu, directorul general al companiei, care afirma ca incasarilei au…

- Pe timpul pandemiei de coronavirus, in timpul starii de urgența, sunt restricții de circulație, pe care unii le incalca, fara a se gandi la siguranța lor și a celor din jur. Vin și amenzile! In județul Timiș, in cursul zilei de 2 aprilie, polițiștii timișeni au aplicat 263 sancțiuni contravenționale…

- In urma Ordonanței Militare nr. 6 din 30 martie, CFR Calatori adapteaza circulația trenurilor la noile masuri impuse de autoritați, astfel ca anumite trenuri care aveau ca stație finala Suceava vor opri in stații care preced zona carantinata. Altele vor fi rerutate sau suspendate.

- Romania trece, in noaptea de sambata spre duminica, la ora de vara, ora 3.00 devenind ora 4.00, astfel ca 29 martie va fi cea mai scurta zi din acest an. Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, a transmis CFR Calatori. In noaptea de sambata spre duminica, ceasurile se dau…

