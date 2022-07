CFR Călători: Sfaturi și precizări pentru călătoria cu trenul în condiții de caniculă Romania se va confrunta cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius in zilele urmatoare. In acest context, CFR Calatori explica cum cum se desfașoara o calatorie cu trenul in condiții de canicula . In contextul prognozelor emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) privind temperaturile ridicate și disconfortul termic accentuat din aceasta perioada, CFR Calatori face eforturi susținute pentru menținerea in circulație a tuturor unitatilor de material rulant dotate constructiv cu instalații de climatizare. Astfel, intregul parc de vehicule feroviare este verificat din punct de vedere… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

