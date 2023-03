Stiri pe aceeasi tema

- CFR a anuntat, vineri, ca retrage din circulatie toate locomotivele electrice dotate cu echipamente tehnice similare cu acelea ale locomotivei implicate in accidentul feroviar care a avut loc la Galati. Decizia intra in vigoare imediat. ”Avand in vedere masurile de siguranta feroviara comunicate de…

- Directorul general CFR Calatori, Traian Preoteasa, spune ca iși asuma acțiunile angajaților companiei, dar nu iși poate asuma „subfinanțarea cronica a sistemului feroviar din ultimii 30 de ani”. Directorul general CFR Calatori vine cu precizari in cazul celui mai grav accident feroviar din ultimul…

