CFR Călători repune în circulaţie trenurile care au fost suspendate în martie Intre aceste trenuri se regasesc și trenuri internaționale care, pana la obținerea acordului de circulație in trafic internațional de la administrațiile feroviare europene partenere, se repun in circulație in trafic național in corelație cu cerințele de trafic. Iata lista trenurilor: Data reluarii circulației Tren Relația Observații 15.06.2020 IR 72 Bucuresti Nord -Timișoara Nord 15.06.2020 IR 74 Brasov – Arad 15.06.2020 IR 75 Arad – Brasov 16.06.2020 IR 366 Brasov – Cluj Napoca 15.06.2020 IR 367 Cluj Napoca – Brasov 15/16.06.2020 IR 401 Iași – Bucuresti Nord 15/16.06.2020… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

