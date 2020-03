Stiri pe aceeasi tema

- In vederea combaterii raspandirii infecției cu Covid-19, și ca urmare a deciziei Ungariei de a-și inchide granițele pentru cetațenii de alta naționalitate decat cea maghiara, CFR Calatori suspenda temporar circulația urmatoarelor trenuri internaționale care fac legatura intre Romania și Ungaria, prin…

- In vederea combaterii raspandirii infecției cu Covid-19, coroborat și cu deciziile administrațiilor feroviare din țarile vecine, CFR Calatori suspenda temporar circulația unor trenuri in trafic...

- CFR anunta suspendarea temporara a unor trenuri, mai ales a celor care asigurau deplasarea elevilor catre centrele scolare, si precizeaza ca ia in calcul suspendarea unor trenuri pentru navetisti, avand in vedere reducerea activitatii unor angajatori. Compania anunta si alte masuri in vederea combaterii…

- CFR anunta suspendarea temporara a unor trenuri, mai ales a celor care asigurau deplasarea elevilor catre centrele scolare si precizeaza ca ia in calcul suspendarea unor trenuri pentru navetisti, avand in vedere reducerea activitatii unor angajatori. ”CFR Calatori va suspenda temporar, in perioada 16-20…

- Echipe mixte, formate de Poliția Locala și Direcția de Asistența Sociala vor merge la persoanele in varsta, care sunt singure, pentru a verifica starea lor de sanatate și necesarul de alimente și medicamente in aceasta perioada, a anunțat primarul Bacaului, Cosmin Necula. Locurile de joaca pentru copii…

- Masurile speciale pentru combaterea noului coronavirus impuse de Organizatia Mondiala a Sanatatii au fost luate si pe Aeroportul International Iasi, unde a fost organizat un dispensar de prima interventie pentru persoanele care vin din regiuni ale Chinei. Pana in prezent, nicio persoana nu a fost depistata…