- CFR Calatori ieftineste considerabil biletele de tren catre statiunile montane, oferinde reduceri de la 15% pana la 35% pe orice ruta tur-retur, cu orice tip de tren, la clasa 1 sau clasa a 2-a (vagon clasa sau cuseta), in functie de numarul weekend-urilor alese dintr-o luna (2, 3 sau 4).

- DN 1 s-a transformat joi seara in Drumul Nervilor și a batut un record: 43 de kilometri masura coada de mașini la ora 18:00, intre Predeal și Breaza, noteaza digi24.ro. Trei ore le-a luat șoferilor sa treaca de blocajul care i-a depașit pana și pe polițiști. 42 de agenți au fost trimiși in zona, dar…

- Traficul rutier este aglomerat pe DN1, catre statiunile montane de pe Valea Prahovei. S-au format coloane la Comarnic și Bușteni, scrie Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic, valorile de trafic au inceput sa creasca pe DN 1 Ploiești - Brașov, pe sensul de urcare catre zona montana de pe Valea…

- Se circula cu dificultate, in condiții de aglomerație, luni, pe DN 1 București – Brașov, spre stațiunile montane, iar in Comarnic și Bușteni s-au format coloane de mașini, potrivit Centrului Infotrafic din cadrul IGPR.

- Un tren al CFR care circula pe ruta București – Targu Jiu a luat foc marți dupa-amiaza in județul Teleorman. Traficul feroviar este oprit pe magistrala 900, in dreptul localitații Maldaeni. Trenul format din cinci vagoane transporta 100 de calatori, atunci cand a izbucnit incendiul. Doua vagoane au…

- Traficul rutier este aglomerat pe DN 1, in statiunile montane de pe Valea Prahovei. Se circula in coloana in zona localitații Comarnic, precum și in stațiunea Bușteni.Potrivit Centrului Infotrafic, valorile de trafic au crescut pe DN 1 pe sensul Ploiesti catre Brasov, circulandu-se in coloana…

- 'O alta provocare pentru noi, de care vor beneficia incepand cu noul Mers al Trenurilor operatorii de transport feroviar, este ridicarea restrictiilor de viteza. Din 490 de restrictii de viteza cate am avut la inceputul anului, au ramas 210 restrictii, care vor fi eliminate pana la inceputul anului…