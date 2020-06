CFR Călători prelungește valabilitatea cardurilor TrenPlus CFR Calatori prelungește valabilitatea cardurilor TrenPlus care nu au putut fi folosite pe perioada starii de urgența și a starii de alerta și ofera o reducere de 10% celor care decid sa cumpere acest tip de card pana la finalul acestei luni. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

