CFR Calatori: Platesti un loc si mergi singur in cabina dubla de dormit

CFR Calatori a suplimentat numarul de vagoane in aceasta perioada, iar pentru asigurarea distantei sociale in trenuri se aplica regula un loc liber, un loc ocupat, inclusiv pentru vagoanele de dormit si cusete, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Bode.



"Cetatenii care sunt nevoiti sa circule, sa se deplaseze in aceasta perioada trebuie sa stie: in primul rand, noi am adaptat mersul de tren la conditiile de circulatie impuse prin ordonantele militare.



In al doilea rand, prin asigurarea distantei sociale in trenuri, aplicam regula un loc liber, un loc ocupat, inclusiv…