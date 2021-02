CFR Călători: Peste 30 de trenuri dinspre destinaţiile de vacanţă, suplimentate cu 71 de vagoane CFR Calatori anunta suplimentarea garniturilor de tren dinspre destinatiile de vacanta si recomanda turistilor sa nu aleaga doar trenurile de la orele de varf.



Potrivit unui comunicat de presa al companiei feroviare, peste 30 de trenuri sunt, duminica, suplimentate cu un numar de 71 vagoane, ceea ce inseamna un total de aproximativ 17.000 de locuri.



Astfel, o parte dintre trenurile CFR Calatori care se intorc pe parcursul acestei zile de pe Valea Prahovei in Capitala au in compunere si 15 vagoane, maximum admis, cum este de exemplu IR 1746 cu plecare la ora 17:00 din Brasov,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

