CFR Calatori lucreaza la o aplicație de Android care ar putea fi lansata la inceput de 2019, au spus reprezentanții companiei, intr-un raspuns pentru HotNews.ro. Am trimis cateva intrebari catre CFR, dupa ce compania anunțase lucrari de mentenanța la site, lucari care dureaza 25 de zile. Site-ul va fi funcțional in acest timp, dar pot aparea probleme de funcționare la diverse servicii. Compania spune ca acele (enervante) coduri CAPCHA pe care utilizatorii trebuie sa le introduca sunt necesare, fiindca au fost atacuri in ultima vreme.