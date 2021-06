CFR Calatori isi propune sa repare 239 de vagoane pe parcursul anului 2021, in prezent avand in circulatie un numar de 1.014 vagoane, a anuntat, vineri, directorul general al companiei, Ovidiu Vizante.



"La momentul acesta avem mai multe vagoane in parcul activ decat anul trecut. In circulatie sunt 1.014, atatea erau in ultimul act pe care l-am vazut eu, apte de circulatie. 239 dintre ele urmeaza sa-si piarda scadenta pana la finele anului, in diverse luni. Pentru 70% dintre ele exista deja semnate contracte, iar pentru inca vreo 10-15% dintre ele exista contracte in derulare", a…