Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori introduce un tren nou InterRegio de la Constanta spre Bucuresti, de luni pana vineri, incepand cu data de 8 martie 2021, potrivit unui comunicat remis, sambata, AGERPRES. Trenul InterRegio 1684 va pleca de la Constanta la ora 7:00 si va ajunge la Bucuresti Nord la ora 9:17.…

- Odata cu debutul semestrului al doilea al acestui an scolar, reprezentanții CFR Calatori au introdus in circulație trenurile de naveta destinate transportului spre/dinspre localitațile cu centre de invațamant.Vorbim, de exemplu, de trenul R 4583 Brasov - Sfantul Gheorghe. Atenție! Purtarea mașii de…

- Mersul trenurilor a fost afectat pe ruta Gara de Nord-Aeroportul Otopeni din cauza lucrarilor de intreținere de pe aceasta linie care a fost inaugurata in urma cu o luna. Mai multe trenuri vor fi suspendate in perioada 25 ianuarie-13 februarie. „Avand in vedere solicitarile CFR Infrastructura pentru…

- CFR Calatori anunta, miercuri, ca introduce o linie moderna pentru uniformele personalului care intra in contact cu pasagerii si care va fi imbracamintea zilnica de lucru. Personalul va purta noua tinuta incepand de luni, 11 ianuarie 2021. „Pasagerii care vor calatori cu trenurile CFR Calatori…

- ”Pasagerii care vor calatori cu trenurile CFR Calatori vor fi intampinati de personalul nostru, cu un nou look. Vor purta noi uniforme, in culorile bleumarin, bleu si visiniu. Elementele vestimentare ale uniformei constau in: costum iarna/vara pentru femei si barbati, camasi cu maneca lunga/scurta pentru…

- Mersul trenurilor de sarbatori va fi simplificat pe rutele cele mai folosite, deoarece CFR Calatori suplimenteaza numarul trenurilor. Peste 110 garnituri urmand sa circule cu un numar si mai mare de vagoane. Rutele pe care vor circula trenurile cu vagoane suplimentate sunt din Bucuresti spre/dinspre…

- Mersul trenurilor de sarbatori va fi simplificat pe rutele cele mai folosite, deoarece CFR Calatori suplimenteaza numarul trenurilor. Peste 110 garnituri urmand sa circule cu un numar si mai mare de vagoane. Rutele pe care vor circula trenurile cu vagoane suplimentate sunt din Bucuresti spre/dinspre…

- Mersul trenurilor este ingreunat de condițiile meteo nefavorabile. Se inregistreaza intarzieri ale trenurilor care circula spre și dinspre Constanța. „Intarzieri in traficul feroviar sunt inregistrate din cauza temperaturilor scazute, consemnate la aceasta ora, in circulatia trenurilor spre si dinspre…