CFR Calatori introduce in circulatie din 15 martie un nou tren pe ruta Bucuresti Nord - Constanta CFR Calatori introduce in ciculatie din 15 martie un npu tren pe ruta Bucuresti Nord - Constanta, care va pleca din Bucuresti la 10.45 de luni pana vineri, in extrasezon, in perioadele 15 martie - 25 iunie si 6 septembrie - 10 decembrie 2021.





"Noul tren - InterRegio 1685 se adreseaza acelora care vor sa ajunga in Constanta in jurul pranzului. Va avea plecarea din Bucuresti Nord la ora 10.45 si sosirea in Constanta la ora 12.56 si va circula in cursul saptamanii, de luni pana vineri, in perioadele de extrasezon: 15 martie - 25 iunie si 6 septembrie - 10 decembrie 2021. Este stiut… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mersul trenurilor pe ruta Bucuresti Nord – Constanta se schimba. De la jumatatea acestei luni va fi introdus un nou tren care va circula de luni pana vineri, in extrasezon. CFR Calatori introduce in ciculatie din 15 martie un nou tren pe ruta Bucuresti Nord – Constanta. Noul tren va pleca din Bucuresti…

- ”Noul tren -InterRegio 1685 se adreseaza acelora care vor sa ajunga in Constanta in jurul pranzului. Va avea plecarea din Bucuresti Nord la ora 10:45 si sosirea in Constanta la ora 12:56 si va circula in cursul saptamanii, de luni pana vineri, in perioadele de extrasezon: 15 martie – 25 iunie si 6 septembrie…

- Pentru ca zilele trecute vorbeam, in trecere, despre comisioanele de retragere pe care le percep bancile, azi o sa luam un exemplu, sa vezi cum poti pierde bani daca nu te documentezi cum trebuie. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, de ce sa tii cont cand economisesti si vrei…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) are, in prezent, 2.600 de posturi vacante, iar in urmatorii trei-cinci ani se vor pensiona peste 3.000 de angajati, a declarat sefa ANAF, Mirela Calugareanu, intr-o conferinta. In acest moment, ANAF are 22.000 angajati, a explicat Calugareanu,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca in acest an nu va fi introdusa nicio forma de taxa auto si cu siguranta nu in forma in care a existat, precizand ca Romania trebuie sa decida ce solutii aplica pentru imbunatatirea calitatii aerului, mai ales in marile centre urbane. Tanczos…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, joi, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru la care vor participa prim-ministrul Florin Citu, vicepremierul Dan Barna, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea. Potrivit Administratiei…

- Domeniul schiabil Cota 2000 de la Sinaia, una din singurele partii de ski de inalta altitudine din Romania, se va deschide oficial in cateva zile. Autoritatile au anuntat ca sezonul de schi din Sinaia incepe oficial, 18 decembrie. Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a anuntat ca vor…