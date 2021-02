Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori introduce in circulație 42 de trenuri de naveta care sa transporte elevii spre și dinspre localitațile cu școli, in contextul redeschiderii unitaților de invațamant de luni, 8 februarie, cand incepe semestrul al doilea al acestui an școlar, informeaza compania, printr-un comunicat de presa…

- CFR Calatori a transmis ca incepand de luni, 1 februarie 2021, in vederea „creșterii gradului de accesibilitate la calatoria cu trenul”, 25 de trenuri InterRegio vor deveni trenuri Regio-Expres, fara a se modifica orarele și stațiile de sosiri sau opriri. Printre trenurile incluse se numara unele pe…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, o propunere legislativa care prevede extinderea categoriilor de persoane care beneficiaza de reducerea cu doi ani a varstei standard de pensionare pentru ca au locuit cel putin 30 de ani in zone cu poluare remanenta, fiind introduse inca 27 de localitati, printre…

