CFR Călători: Între 10/11 iunie și 11/12 septembrie 2022, ”Trenurile soarelui” către stațiunile de la Marea Neagră și Delta Dunării Incepand cu data de 10/11 iunie pana in data de 11/12 septembrie 2022, 40 de trenuri vor asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de la Marea Neagra si cu Delta Dunarii, a transmis, marți, CFR Calatori. Este vorba de ”Trenurie Soarelui” , pentru sezonul estival 10/11 iunie – 11/12 septembrie 2022, ce fac legștura directa din toate zonele țarii cu stațiunile de la Marea Neagra și Delta Dunarii. ”Toate regiunile tarii vor fi conectate in perioada verii cu destinatiile de vacanta cele mai cautate de pe litoralul romanesc, CFR Calatori oferind tuturor posibilitatea de a calatori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

