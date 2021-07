CFR Călători: Întârzieri de sute de minute în circulaţia trenurilor IR 1993 Mangalia-Bucureşti şi RE 8008 Medgidia-Bucureşti Nord Trenurile IR 1993 Mangalia- Bucuresti si RE 8008 Medgidia - Bucuresti Nord au inregistrat duminica intarzieri de sute de minute din cauza lipsei tensiunii in linia de contact si a unor defectiuni la locomotiva, au anuntat reprezentantii CFR Calatori, precizand ca pasagerii afectati vor primi, la cerere, contravaloarea pentru parcursul neefectuat.



"Astazi dupa amiaza, au avut loc doua deranjamente in circulatia trenurilor de calatori pe sectia Bucuresti - Constanta, astfel: Trenul IR 1993 Mangalia - Bucuresti - Craiova a stationat in zona Medgidia din cauza lipsei tensiunii in linia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

