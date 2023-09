Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori a anunțat sambata, 2 septembrie, ca doar elevii vor avea gratuitate la transportul pe calea ferata, iar gratuitatea acordata studenților se anuleaza pana cand Guvernul va adopta o HG in concordanța cu noile legi ale Educației. „Incepand cu data de 3 septembrie 2023, ora 00:00, se vor elibera…

- Legitimatiile de calatorie cu gratuitate/reducere la transportul pe calea ferata se vor elibera, incepand cu data de 3 septembrie 2023, doar pentru elevi, urmand ca pentru studenti acestea sa fie disponibile dupa publicarea normelor metodologice aferente Legii invatamantului

- CFR Calatori informeaza ca, incepand cu data de 3 septembrie 2023, ora 00:00, vor fi abrogate, partial, prevederile Legii educatiei nationale nr. 1 2011, respectiv cele referitoare la facilitatile acordate studentilor la transportul pe calea ferata, odata cu intrarea in vigoare a noilor acte legislative…

- Ministerul Sanatații pregatește strategia naționala de vaccinare pentru anii urmatori. Strategia naționala de vaccinare asigura acces echitabil pentru oricine, fara sa impuna vreo obligativitate. Niciun act normativ elaborat de Ministerul Sanatații nu va impune vaccinarea obligatorie!…

- Ministerul Transporturilor va acorda peste un milion de lei, exproprieri suplimentare pentru calea ferata Brașov-Sighișoara, care se afla in plin proces de modernizare. Pe site-ul ministerului a fost postat in consultare publica proiectul de Hotarare de Guvern privind aprobarea declansarii procedurilor…

- CFR SA anunța ca, in bugetul prognozat pe 2023, veniturile sunt cu 351% mai mici, in comparație cu cele inregistrate in ultimul an fiscal. Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii CFR Calatori in 2023 este construit pe o pierdere in valoare de 795 milioane de lei, mai mare cu aproape 351% fata…

- Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii CFR Calatori in 2023 este construit pe o pierdere in valoare de 795 milioane de lei, mai mare cu aproape 351% fata de cea consemnata la finele anului trecut, pe fondul diminuarii veniturilor din compensatii pentru transportul feroviar de calatori, cresterii…

- Economie Terenurile din portofoliul ADS, libere de contract, vor fi atribuite direct spre concesionare tinerilor, in vederea inființarii de ferme / Proiect iulie 5, 2023 11:02 Pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a fost postat in secțiunea “Transparența Decizionala” un proiect…