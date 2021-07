CFR Calatori a reparat, de la inceputul anului, 10 locomotive electrice, trei locomotive diesel-electrice si trei automotoare si a efectuat servicii de modernizare la sapte locomotive si spera ca in perioada urmatoare sa ii fie aprobat bugetul de venituri si cheltuieli, potrivit datelor companiei, remise la solicitarea AGERPRES.



"CFR Calatori, in baza acordurilor cadru atribuite conform legislatiei in vigoare, are incheiate contracte cu societati reparatoare de profil pentru reparatia materialului rulant motor (locomotive si automotoare). In baza acestor contracte, de la inceputul…