CFR Calatori ieftineste cu pana la 35% biletele pentru trenurile din weekend CFR Calatori ieftineste biletele cu ponderi intre 15% si 35% in weekend, astfel ca o calatorie Bucuresti-Brasov va ajunge sa coste 16,66 lei cu un tren Regio Expres, conform unui comunicat al operatorului feroviar.



"Pentru fiecare sfarsit de saptamana, biletul de weekend ofera posibilitatea de a calatori cu reduceri de la 15% pana la 35% pe orice ruta tur-retur, cu orice tip de tren, la clasa 1 sau clasa a 2-a (vagon clasa sau cuseta), in functie de numarul weekend-urilor alese dintr-o luna (2, 3 sau 4)", spun reprezentanti CFR Calatori.



De exemplu, o calatorie intre Bucuresti… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR a anunțat ca biletele pentru calatoriile pe ruta București-Brașov se vor ieftini. Potrivit operatorului feroviar, prețurile vor fi reduse cu 15% pana 35% in weekend. Astfel, o calatorie Bucuresti-Brasov va costa 16,66 lei cu un tren Regio Expres, potrivit unui comunicat al CFR. Pentru fiecare sfarsit…

- CFR Calatori ieftineste biletele cu procente intre 15% si 35% in weekend, astfel ca o calatorie Bucuresti-Brasov va ajunge sa coste 16,66 lei cu un tren Regio Expres, potrivit Agerpres.”Pentru fiecare sfarsit de saptamana, biletul de weekendofera posibilitatea de a calatori cu reduceri de la 15% pana…

- CFR Calatori ieftinește cu pana la 35% calatoriile de weekend CFR Calatori ieftineste biletele cu ponderi intre 15% si 35% in weekend, astfel ca o calatorie Bucuresti-Brasov va ajunge sa coste 16,66 lei cu un tren Regio Expres, potrivit unui comunicat al operatorului feroviar. "Pentru fiecare sfârşit…

- Bucurestenii se pot bucura acum de un nou loc de petrecut timpul liber, la inaltime: patinoarul Mega Mall! Acesta este construit chiar pe terasa 2B din Mega Mall si se intinde pe o suprafata de 510 metri patrati, are acces direct din parcarea supraterana si va functiona in fiecare zi pana in primavara…

- Elon Musk, seful companiei Tesla, a anuntat vineri ca firma sa a obtinut o versiune ce poate fi produsa in serie de acoperis din tigla care incorporeaza panouri solare. Liderul Tesla Inc a facut afirmatiile privind noul model de acoperis din panouri solare Tesla Solar Tile Roof V3 la trei…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) extinde lucrarile de upgrade pentru Sistemul Automat de Taxare si in cursul acestei saptamani, astfel incat procesul de vanzare a titlurilor de calatorie poate intampina temporar dificultati, informeaza Primaria Capitalei. "Lucrarile de upgrade la Sistemul…

- Euro si dolarul incep saptamana in scadere fata de moneda nationala, insa lira creste si ajunge la cea mai mare valoare din ultimele cinci luni. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7536 de lei/unitate, o scadere de 0,10% fata de ultima zi a saptamanii trecute. Dolarul…

- Euro si dolarul scad usor, joi, in comparatie cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7498 de lei/unitate, cu 0,01% mai putin fata de miercuri. Dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 4,3074 de lei/unitate, cu 0,41% mai putin fata de sedinta…