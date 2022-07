Stiri pe aceeasi tema

- Instalatiile de climatizare din trenuri nu mai pot atinge valorile de regim optim de functionare, avand in vedere ca media temperaturilor exterioare din ultima perioada depaseste 35 - 38 grade, sustine CFR Calatori.

- CFR Calatori transmite, referitor la caldura din vagoane, ca nu poate fi eliminat in totalitate impactul generat de depașirea pragului de temperatura și umiditate. Compania anunța ca Romania e incadrata intr-o alta zona climatica fața de canicula din ultima vreme. CFR Calatori informeaza ca reglementarile…

- O mare problema semnalata in ultimele 10 zile de mulți calatori cu trenul ține de faptul ca aerul condiționat nu a funcționat nici macar pe unele vagoane modernizate mai recent de CFR Calatori. Compania spune ca temperaturile exterioare au fost prea mari și gradul de echipare a fost foarte ridicat.…

- Șoferii din Italia care in timp ce staționeaza țin motorul pornit pentru a se racori sunt buni de plata. Legea ii sancționeaza pe cei care polueaza și se aplica cele mai mari amenzi din Europa.

- Atunci cand achiziționați un aer condiționat, este necesar sa știți puterea in KW de care dispun și din ce clasa energetica face parte echipamentul respectiv, pentru a va feri de facturi uriașe la energie electrica, atat pe timpul verii, cat și iarna, dac

- Experții au anunțat care sunt trucurile banale pentru aerul condiționat. Ce trebuie sa faci in aceasta vara pentru a avea un consum scazut la factura, in contextul in care energia electrica s-a scumpit substanțial, vezi in randurile de mai jos. Ce sa faci ca aparatul tau de aer condiționat sa consume…