Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a deraierii unui tren de marfa pe teritoriul Ungariei, circulatia trenului IR 375 este afectata, conform avizarii administratiei companiei feroviare ungare MAV, acest tren inregistrand duminica o intarziere de aproximativ 60 de minute, avertizeaza CFR Calatori, intr-o informare de presa.

- Pasagerii trenului București - Curtici - Budapesta au stat peste 6 ore noaptea trecuta, in camp, din cauza unei „defecțiuni”. CFR iși cere scuze și spune ca pasagerii vor primi apa cand vor ajunge in gara Sibiu.CFR Calatori informeaza marți ca in cursul nopții trecute, intre stațiile Șercaia și Fagaraș,…

- Pana la momentul transmiterii comunicatului erau afectate trenurile:IR 75 Budapesta Keleti – BrașovR 2030 Arad – SimeriaIR 1765 Timisoara Nord – IașiIn funcție de evoluția situației, sunt posibile și alte decalari ale orariilor trenurilor. Echipele de intervenție ale CFR SA lucreaza la remedierea deranjamentului…

- Inundațiile dau peste cap și traficul feroviar. Un tren care a plecat din Timișoara spre Mangalia a ramas blocat in județul Valcea, dupa ce un copac a rupt liniile de curent. Peste 120 de pasageri vor fi preluați cu autocarele. Probleme sunt și in Drobeta Turnu Severin. Acolo circulația a fost oprita…

- Trenul „Dacia” - pe relația Viena - București - a parcurs intr-un timp record de 96 de minute distanța Simeria - Sighișoara, pe o linie modernizata unde lucrarile au inceput acum 11 ani și tot nu s-au terminat. Recordul de 105 km/h a fost semnalat de Asociația Pro Infrastructura care noteaza ca succesul…

- Dupa trei ani si trei luni, am ajuns din nou in Germania. Timp de trei ani si trei luni, deci, n-am iesit din tara, in principal din cauza pandemiei (care, oficial, s-a incheiat in Germania abia anul acesta…). La sfarsitul lui aprilie, un cumnat si un nepot au venit cu masina pentru un weekend mai lung…

- Un lup de doi ani pe nume M237 s-a separat de haita sa in cantonul Grisons din Elveția și s-a indreptat spre Ungaria. A parcurs 1.900 km, ceea ce este un record, in cautarea perechii. Dar a fost ucis de un vinator. Lupul a trecut prin orașele Innsbruck, Viena și Budapesta inainte de a ajunge in satul…

- Strainii tin cont, atunci cand vin sa investeasca intr-o tara straina, si de nivelul scolilor pe care le gasesc in respectivele state si nu doar de autostrazi, sistemele de taxe si de impozite, nivel de trai etc. Strainii tin cont atunci cand aleg sa munceasca sau sa investeasca in Romania de oferta…