CFR Călători: Circulaţia feroviară în staţia Bârzava a fost redeschisă Traficul feroviar in statia CF Barzava a fost redeschis la ora 16:25, dupa ce osia locomotivei deraiate a fost repusa pe sina, informeaza CFR Calatori.



"La ora 16:10 a fost repusa pe sina osia locomotivei deraiate, iar la ora 16:25 s-a redeschis traficul in statia Barzava", noteaza compania feroviara.



Circulatia trenurilor a fost inchisa la intrarea in statia CF Barzava (judetul Arad), din cauza deraierii de o osie a locomotivei trenului 74-1, care circula in relatia Brasov - Curtici.



"Locomotiva trenului 74-1 a deraiat de o osie peste macazul nr. 7 care asigura… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

