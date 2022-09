Protecția Consumatorului a descins, pentru a doua oara in ultimele trei luni, in depourile CFR din București. Rezultatul: 9 garnituri de tren oprite de la funcționare și amenzi de 30.000 de lei pentru extrem de multe nereguli, precum scaune murdare, grupuri sanitare neigienizate, praf in instalatiile de aer conditionat. Asta, in condițiile in care CFR […] The post CFR Calatori cheltuie milioane pentru igienizarea trenurilor doar pe hartie. Ce mizerie au gasit inspectorii ANPC in vagoane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .