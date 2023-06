Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori avertizeaza sambata calatorii asupra un concurs fals privind castigarea unui card-cadou de transport pe calea ferata, la un pret minim, care circula in aceste zile in mediul online, informeaza Agerpres."In mediul online circula informatii despre un fals concurs privind castigarea unui card…

- Locomotiva unui tren Regio care circula pe ruta Tecuci – Iasi a luat foc in Gara Scanteia. 200 de calatori au fost evacuați de urgența. Pompierii au fost solicitati sa intervina in Gara Scanteia pentru a stinge un incendiu izbucnit la locomotiva trenului Regio care circula pe ruta Tecuci – Iasi, 200…

- Comisia Europeana vrea sa finanteze calea ferata Lvov-Iasi-Chisinau-Odesa, a declarat la Chisinau comisarul european pentru Transport, Adina Valean. Ea a mentionat ca acest proiect are o importanta strategica foarte mare in zona, iar calea ferata va avea ecartament european. „Este un simplu exemplu…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri dimineața, intr-un tren de calatori in care se aflau 100 de persoane, in județul Cluj. Garnitura nu era in mers, iar oamenii au coborat la timp. ”Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit la un incendiu care s-a manifestat la compartimentul motor al unui…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in urma cu puține momente la un incendiu care s-a manifestat la compartimentul motor al unui tren staționat in Halta din Macau. Apelul de urgența a venit in jurul orei 06:16, iar la fața locului s-a deplasat echipajul de la Garda de Intervenție…

- Bursucii au dat peste cap circulația trenurilor in Olanda și risca sa provoace o tragedie feroviara. Animelele au sapat numeroase tuneluri pe sub calea ferata din Olanda și acest lucru a afectat transportul feroviar. Animelele au sapat numeroase tuneluri pe sub calea ferata din Olanda Pentru a face…