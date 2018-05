Stiri pe aceeasi tema

- "Incepand cu data de 3 mai, prin hotararea Consiliului de Administratie al SNTFC CFR Calatori SA, compania a fost reorganizata pentru eficientizarea activitatii si cresterea gradului de competitivitate pe piata. In noua structura, numarul directorilor la nivel central a fost redus de la 13 la 9",…

- Șase bombe din al II-lea Razboi Mondial au fost descoperite din greșeala in Vrancea, pe un teren agricol de la marginea Focșaniului. Prima a fost gasita in timpul unor lucrari de nivelare, iar pompierii solicitați la fața locului au gasit alte cinci bombe. In timpul unor lucrari de nivelare pe un teren…

- CFR Calatori a anulat joi circulatia a 110 trenuri, adica a circa o zecime din total, informeaza compania. Situatia actualizata a curselor anulate poate fi vizualizata AICI. "Traficul feroviar este deschis la aceasta ora pe toate magistralele de cale ferata, circulatia trenurilor fiind adaptata conditiilor…

- Toate magistralele feroviare sunt deschise marti seara, insa circulatia pe zece segmente de cale ferata se desfasoara in conditii speciale pentru a se evita pericolul de inzapezire a automotoarelor si pentru a facilita accesul mijloacelor de interventie si al plugurilor, anunta CFR SA. Luni seara,…

- CFR Calatori anunta ca, luni dimineata, nu sunt linii închise și nici trenuri blocate, iar circulația se desfașoara în condiții de siguranța. Unele trenuri au totuși zeci de minute întârziere.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a refuzat sa dea detalii cu privire la Legea Pensiilor, sustinand ca la acest moment se fac calcule in cadrul ministerului. Le-a spus, insa, jurnalistilor ca are in plan o reorganizare la Casa de Pensii, numarul functionarilor fiind insuficient pentru calculul…

- ANSA anunța ca toate loturile de produse lactate importate de furnizorii externi vor fi verificate la punctele de control sanitar-veterinar de frontiera, noteaza NOI.md. Masurile vin drept cosecința a articolului in aparut in presa, saptamina trecuta, potrivit caruia testele comandate de Fundația Est-Europeana…