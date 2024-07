Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia trenurilor pe ruta Bucuresti - Pitesti ramane modificata inca o luna si se va realiza pe rute deviate, ceea ce conduce la majorarea substantiala a timpilor de parcurs, se arata intr-un comunicat al CFR Calatori.

- CNAIR anunta, vineris eara, ca, in primele cinci zile, s-a defrisat 20% din suprafata din apropierea DN 7 necesara pentru lurarile la Autostrada Sibiu –Pitesti.„Ziua a 5-a a defrisarilor pe Valea Oltului.

- Circulatia rutiera pe Valea Oltulu s-a inchis, timp de o luna, pe timpul zilei, incepand de ieri, 8 iulie, pentru lucrari la autostrada Sibiu – Pitesti, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, citat de Agerpres. Impunerea de restrictii de circulatie pe Valea Oltului…

- CFR anunta, sambata, modificari in circulatia trenurilor pe tronsonul Ramnicu Valcea – Lotru – Sibiu, in perioada lucrarilor la Autostrada Sibiu – Pitesti. Acestea se aplica in perioada 8 iulie – 9 august. ”Incepand cu data de 08.07.2024, odata cu inchiderea temporara a circulatiei rutiere pe Valea…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca Valea Oltului se va inchide timp de o luna. In zona se vor face lucrari la autostrada Sibiu – Pitești. Circulația va fi oprita doar pe parcursul zilei. Lucrarile de pe un lot al Autostrazii A1 Sibiu – Pitești presupun defrișarea padurii. Acest lucru…

- Dupa o intrerupere de 19 ani, CFR a reluat circulația trenurilor de calatori intre București și Giurgiu pe ruta via Vidra-Gradiștea-Comana, ca urmare a reconstrucției podului peste raul Argeș. Cu toate ca distanța este de doar 93 de kilometri, trenurile parcurg traseul in peste doua ore, fiind afectate…

- INFORMARE DE PRESA Bucuresti, 20 mai 2024 Urmare unor lucrari intre statiile Tecuci ndash; Tecuci Nord efectuate de catre CFR SA vor interveni modificari in circulatia trenurilor CFR Calatori Pentru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara intre statiile Tecuci ndash; Tecuci Nord, solicitate…