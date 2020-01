Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 13 Ianuarie 2020 la ora 18:48:28 ora locala a Romaniei s a produs in Zoan Seismica Vrancea, Vranceaa un cutremur cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 146km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 71km E de Brasov, 90km NE de Ploiesti, 103km S de Bacau, 121km V de Galati,…

- Iulian Dascalu, cel mai mare proprietar roman de malluri, a demarat alaturi de Romexpo si Camera de Comert si Industrie a Romaniei primii pasi in vederea dezvoltarii celui mai mare proiect imobiliar din istoria Romaniei, evaluat la peste 2 miliarde de euro. Viitorul proiect de la Romexpo va integra…

- Au mai trecut cinci ani in care nu s-a facut nimic pentru cele mai importate proiecte ale țarii. Mai mult decat atat, Romania risca sanu mai poata accesa fondurile europene din ianuiarie 2021. Toate sesizarile europerlamentarului au fost depuse catre instituțiile statului roman. Corina Crețu a declarat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade pe scara Richter s-a produs, miercuri, in județul Covasna. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 12.49, la o adancime de 67 km. Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 49 km N de Brasov, 101 km SV de…

- Transplanturi simultane de plaman și ficat, la Spitalul Sfanta Maria Chirurgii Spitalului Clinic Sfanta Maria, din Capitala, au inregistrat o noua premiera medicala naționala. De data aceasta, este vorba despre intervenții chirurgicale extrem de complexe realizate pentru prima data intr-un spital atat…

- In cadrul lansarii de la Oradea va fi prezent Paul Apostol, fondatorul „Digital Nation”. Vor mai fi prezenti reprezentanti ai comunitatii regionale de business, membri ai consiliului local si Primariei Oradea, reprezentanti ai institutiilor de invatamant si societatii civile, tineri din Programul…

- La Spitalul Marie Curie din Bucuresti functioneaza deja un asemenea centru, amenajat de ONG-ul Inima Copiilor, insa copiii sunt operati, momentan, de chirurgi italieni, in timp de la Timisoara centrul a fost dotat de Ministerul Sanatatii, iar la Iasi este in curs de dotare. De asemenea, medicii din…

