CFR Calatori a primit anul acesta o compensatie cu 140 de milioane de lei mai mica fata de anul trecut, lucru care ne afecteaza pentru ca ne impiedica sa planificam mai multe trenuri, a declarat, joi, directorul general al companiei, Dan Costescu. "Practic, in acest an, avem o reducere de aproximativ 140 de milioane de lei, deci am scazut sub un miliard de lei, in conditiile in care, anul trecut, am avut un miliard o suta si ceva de lei. Acum avem 999 de milioane (de lei - n. r.). Evident ca acest lucru ne afecteaza, pentru ca ne impiedica sa planificam mai multe trenuri, ceea ce ne dorim, bineinteles…