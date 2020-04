Romano-catolicii sărbătoresc astăzi Floriile

Credincioşii romano-catolici sărbătoresc astăzi Duminica Floriilor. "Cu această zi începe Săptămâna Mare, săptămâna Patimilor şi Morţii Domnului... The post Romano-catolicii sărbătoresc astăzi Floriile appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]