Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori a fost reorganizata Tren. Arhiva foto: Razvan Stancu. Compania CFR Calatori a fost reorganizata printr-o hotarâre de ieri a Consiliului de Administratie, numarul directorilor la nivel central fiind redus de la 13 la 9. Posturile de consilieri si experti…

- Citeste si: Robor creste neintrerupt, desi pe piata nu e „foame de bani”. O evolutie prea brusca va provoca daune De ce creste ROBOR? BNR a retras din piata 18 mld. lei, in a doua operatiune de atragere de depozite de la banci din acest an Cat timp persista surplusul de lichiditate din piata, cresterea…

- Consiliul de Administratie al Biroul de Turism pentru Tineret B.T.T. SA, cu sediul in Calea Victoriei nr. 155, Bucuresti, intrunit in sedinta din data de 06.03.2018, in temeiul competentelor stabilite prin Legea nr. 31 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare prin Actul Constitutiv…

- "Comisia Nationala pentru pregatirea Romaniei in ceea ce priveste trecerea la moneda unica. Eu am vazut proiectul de ordonanta de urgenta. Trebuie sa va spun ca l-am si semnat dupa ce a fost discutat cu membrii Consiliului de Administratie si am inteles doua lucruri care mi se par esentiale. Unu:…

- O initiativa legislativa a senatorului PNL Daniel Zamfir vrea modificarea Legii 312 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), astfel incat sa fie abrogate alineatele din lege care ii exonereaza de raspunderea civila sau penala pe membrii Consiliului de Administratie.

- Cu ocazia Adunarii Generale de alegeri a Federatiei Romane de Handbal, Nurhan Ali, managerul general al HC Dobrogea Sud Constanta, a fost ales in functia de membru al Consiliului de Administratie al forului. Nurhan Ali a totalizat 63 de voturi, alaturandu li se celorlalti 13 membri ai CA: Gheorghe Tadici…

- „Rezultatele financiare inregistrate de Alro in 2017 sunt cele mai bune din ultimii zece ani, de la primele semne care prevesteau in 2008 inceputul crizei in industria aluminiului. Datorita strategiei noastre pe termen lung de integrare pe verticala, am reusit sa monitorizam si sa reducem impactul…

- Potrivit raportului s-au fost facute angajari ilegale, au fost platiti regeste oameni care nu au stat o ora la serviciu si ani de zile au fost achitate din bugetul companiei deplasari fara nicio justificare. Mai exact, raportul Corpului de control noteaza ca in perioada in perioada 19 aprilie…