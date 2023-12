Stiri pe aceeasi tema

- In continuarea procesului de digitalizare, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, CFR Calatori va emite abonamentele saptamanale si lunare, exclusiv in format digital, fie tip “Card de Transport”, fie sub forma de cod QR dinamic. Abonamentele in format digital se vor putea achizitiona de la casele de…

- Conducerea CFR Calatori informeaza ca, incepand cu data de 10 decembrie, intra in vigoare noul Mers al Trenurilor 2023 – 2024, care va fi valabil pana la data de 14 decembrie 2024. Noile schimbari operate la nivelul ofertei de transport sunt realizate ca urmare a adaptarii la cererea de piata, atat…

- De la mijlocul acestei luni, noiembrie 2023, cei care calatoresc cu trenul au posibilitatea de a cumpara online abonamente de transport valabile pentru o saptamana sau o luna. Anunțul a fost facut de catre CFR Calatori și vine cu mai multe opțiuni pentru utilizatorii care doresc sa beneficieze de aceste…

- Romanii vor putea achiziționa abonamente saptamanale și lunare de pe aplicația CFR Calatori bilete online. Pentru a fi verificate, este de ajuns ca telefonul cu codul QR aferent biletului sa fie prezentat catre unul dintre membri CFR.

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara a anunțat vineri, 29 septembrie, ca CFR Calatori este singura companie care a depus o oferta in cadrul primei proceduri de atribuire competitiva pentru contractul privind asigurarea de servicii publice de transport feroviar de calatori cu rame electrice.