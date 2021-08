Stiri pe aceeasi tema

- ”Traficul feroviar este oprit temporar, pe raza Sucursalei Regionale CF Timisoara, intre statiile CF Sag si Vinga, (linie simpla electrificata), unde in cursul acestei dimineti, la locomotiva trenului R 2602 s-a produs un incendiu”, anunta Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA. La fata locului s-au…

- Noua trenuri apartinand CFR Calatori vor avea intarzieri cuprinse intre 70 si 300 de minute, in urma incendiului care s-a produs la locomotiva trenului R 2602 (Arad - Timisoara Nord) in statia Sag, si sunt posibile intarzieri si pe alte rute, informeaza luni CFR Calatori, conform agerpres. "Incepand…

- Traficul feroviar este oprit temporar, luni, intre statiile CF Sag si Vinga,, dupa ce la locomotiva trenului care face legatura intre Arad și Timișoara, a luat foc in aceasta dimineața, scrie Pressalert. La fata locului s-au deplasat pompierii care au actionat pentru stingerea incendiului si o drezina…

- Trenul care circula pe ruta Bucuresti – Timisoara a ramas blocat pe calea ferata, in statia Draganesti-Olt, din judetul Olt. Este vorba de trenul IR 1691, care a plecat din Bucuresti Nord la ora 11.15 si trebuia sa ajunga in Timisoara Nord la 21.15. El a ramas in statia Draganesti-Olt. „Trenul nr. 1691…

- ​Trenul IR 1991 Timișoara – Mangalia a așteptat și el aproape zece ore in camp noaptea trecuta, scrie Hotnews. Dupa ora 16.00 s-a defectat locomotiva in apropiere de Severin, insa locomotiva trimisa in ajutor s-a defectat și ea. Astfel trenul a plecat trei ore mai tarziu, avand in total o intarziere…

- Accident grav la Fetești. Doua marfare s-au lovit violent, miercuri noaptea, in jurul orei 23.22, pe Magistrala M 800 București-Constanța. Coliziunea a avut loc intre locomotiva unui tren care circula și o alta garnitura care era staționata. Trenul 60514 aparținand Tim Rail Cargo remorcat cu EA 194…

- Un accident feroviar s-a produs, miercuri noapte, in Statia CFR Fetesti, in urma coliziunii dintre locomotiva unui tren care circula si o alta garnitura care era stationata. Nu s-au inregistrat victime, doar pagube materiale, informeaza ISU Ialomita. Totodata, CFR informeaza ca, din cauza furtunilor…

- Vineri dupa-amiaza, pompierii zalauani au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit la locomotiva trenului de calatori Zalau- Jibou. La momentul izbucnirii incendiului care se manifesta mocnit in zona motorului, trenul se afla intre localitatile Criseni si Mirsid. Echipajele ajunse rapid…