CFR Calatori lanseaza un nou program pilot pentru deservirea și sporirea atractivitatii traficului de naveta intre zonele suburbane si marile orase din toata tara.

- Saisprezece trenuri cu plecare/sosire la Bucuresti Nord vor avea, din 15 decembrie, opriri in Halta Parc Mogosoaia, anunta CFR Calatori. Durata unei calatorii este de aproximativ 20 de minute, iar pretul unui bilet incepe de la 3,9 lei.

- Petre Apostol Echipa feminina de handbal Activ Prahova Ploiesti a luat pauza de la meciurile oficiale pana la inceputul anului viitor. Iar „bufnitele” vor reveni in competitie la mijlocul lunii ianuarie 2020, cand vor debuta in Cupa Romaniei. Conform tragerii la sorti efectuate saptamana aceasta, elevele…

- Petru Herghelegiu: ”Sunt conștient ca viața și siguranța calatorilor sunt in mainile mele”. Gheorghe Aghebanoae: ”Regimul comunist investea sume consistente in calea ferata”. Care este programul dumneavoastra zilnic? Petru Herghelegiu: Programul zilnic al unui vatman este de 8, pana la 10 ore, in funcție…

- Dupa cum se știe trenurile românești sunt lente din cauza celor câteva sute de restricții de viteza din rețeaua feroviara, iar CFR Infrastructura a publicat acum lista celor 60 de șantiere feroviare care sunt operaționale pentru lucrari de ridicare a restricțiilor de viteza. Pentru activitatea…

- Rezervarea locului de tren la CFR Calatori s-ar putea scumpi cu 1 leu, de la 3,9 lei/loc la 5 lei/loc, la trenul de rang Regio sau Interregio, clasa 1 sau clasa a 2-a, orice zona kilometrica tarifara, cu TVA inclus, de la 1 noiembrie 2019, potrivit...

- Spectacolul va avea loc in data de 26 octombrie 2019, de la ora 19,00, la Teatrul National de Opera si Opereta „Nae Leonard”. Pretul unui bilet este de 80 de lei la categoria VIP si 60 de lei la categoria A, potrivit site-ului infomusic.ro.