CFR avertizează asupra unei tentative de fraudă informatică prin care călătorilor li se promite un card cadou de transport pe calea ferată CFR Calatori avertizeaza asupra unei tentative de frauda informatica, respectiv un concurs prin care calatorilor li se promite caștigarea unui card cadou de transport pe calea ferata, la un preț minim. „Atenționam pasagerii ca CFR Calatori sau CFR SA nu au organizat un astfel concurs și nu au in derulare nicio campanie de promovare pentru […] The post CFR avertizeaza asupra unei tentative de frauda informatica prin care calatorilor li se promite un card cadou de transport pe calea ferata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

