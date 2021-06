Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori anunța lansarea aplicației mobile „CFR Calatori mersul trenurilor și bilete online” care este disponibila pentru telefoane cu sistemul de operare Android. Prin aplicație utilizatorii au acces la achiziționarea biletelor standard, dus-intors, dar și la selectarea paturilor pentru vagoanele…

- ​CFR Calatori va lansa pe 24 iunie prima sa aplicație mobila, pentru telefoanele cu Android, aplicație prin care userii vor putea cumpara bilete. Dupa ce încercarile Autoritații pentru Reforma Feroviara de a cumpara trenuri noi au eșuat, CFR Calatori spune ca vrea sa închirieze câteva…