- CFR anunta, marti, ca intreaga infrastructura de transport este operationala, dar necesita verificari suplimentare care pot duce la intarzieri. Circulatia se face in conditii de iarna si temperaturi extrem de scazute, inregistrandu-se minus 23 de grade Celsius. Marti, trei trenuri au fost afectate…

- Traficul feroviar pe raza Regionalelor Iasi, Cluj, Timisoara, Craiova, Brasov si Galati este adaptat la conditiile meteo nefavorabile, fiind inregistrate temperaturi negative de pana la -23 grade C, insa toate magistralele feroviare sunt operationale, informeaza CFR SA.

- Companiile din industria IT vaneaza constant specialiști in piața și aduc la masa negocierilor tot felul de beneficii și o flexibilitate extrem de mare a muncii, doar ca sa-i atraga. In multe țari din Europa de Sud-Est, cum este și Romania, migrația este unul din fenomenele care da batai de cap multor…

- Conform prognozei meteo emise de ANM pentru duminica, 2 ianuarie 2022, temperaturile vor continua sa se situeze peste cele normale perioadei actuale. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu,…

- Din cele opt regionale de cale ferata, sapte sunt afectate de greva ceferistilor. Este vorba de Craiova, Bucuresti, Constanta, Galati, Iasi, Brasov si Cluj, singura regionala care nu a incetat activitatea fiind Timisoara.

- V. Stoica Zeci de trenuri de calatori noi urmeaza sa fie puse in circulație pe mai multe rute, dupa finalizarea procedurii de achiziție a 37 de trenuri electrice, licitație organizata de Ministerul Transporturilor. Printre beneficiari vor fi și calatorii care vor sa ajunga de la București spre orașele…

- “Cu doar cateva zile inainte de Black Friday, pe 28 octombrie, Lensa deschide cel de-al 14-lea showroom, in Arad. Showroomul, cu o suprafata de 105 metri patrati, are doua cabinete pentru consultatii de vedere gratuite si sute de produse ale brandurilor Ray-Ban, Polarizen, Emporio Armani, Guess, Tommy…