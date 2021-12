Stiri pe aceeasi tema

- Asocierea Baicons Impex SRL - ISPCF SA a fost desemnata castigatoare a procedurii de licitatie publica pentru elaborarea studiului de fezabilitate necesar electrificarii si modernizarii liniei de cale ferata Constanta - Mangalia (43 km), pentru circulatia trenurilor de calatori cu viteza maxima de…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA, prin DRDP Brasov, a scos la licitație lucrarile pentru punerea in siguranța a unui pod de pe DN 1 km 194+573. Este vorba despre intocmirea documentatiei tehnice si executia lucrarilor de intretinere periodica. Valoarea totala estimata…

- In aceasta saptamana, premierul interimar Florin Cițu a semnat documentele pentru mai multe investiții in domeniul sportului și una dintre aceste investiții se va realiza la Constanța. Potrivit informațiilor oficiale publicate in Monitorul Oficial, in urmatoarele 27 de luni, Compania Naționala de Investiții…

- Regionala Iași a Companiei Naționale de Cai Ferate CFR SA dorește sa achiziționeze 14.700 de tone de piatra sparta pentru calea ferata, cu suma de 100.000 de euro. In sistemul de achiziții publice, anunțul de licitație a fost postat avand ca obiect „piatra sparta pentru balastarea liniilor de cale ferata”.…

- TADIEX S.R.L. anunța lansarea proiectului cu titlul „GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU TADIEX SRL” proiect cu nr. RUE M2-8756 inscris in cadrul Masurii „Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr. 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 180 zile, incepand cu data semnarii…

- Anunțul a fost facut cu ocazia evenimentului #EU Regions Week 2021 IBA a contribuit la imbunatațirea unor alimente sau a dezvoltat unele noi, precum: suplimente alimentare, produse de patiserie, produse pe baza de miere și produse apicole, suc de fructe, dulceața sau chiar uleiuri cu valoare nutriționala…

- Comunicat de presa finalizare proiect: IZVOCART SRL anunța finalizarea proiectului cu titlul ”Dezvoltare Izvocart SRL” inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru” Comunicat de presa IZVOCART SRL anunta finalizarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare IZVOCART SRL” proiect nr RUE 5375 inscris…

- Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru construirea retelei electrice de iluminat exterior stradal.Societatea castigatoare este EURO AUDIT SERVICE SRL.Contractul a fost atribuit pe 23 septembrie, iar rezultatul…