CFR, anunț greu de crezut despre trenurile de pe ruta Gara de Nord-Aeroport CFR SA anunța ca intre Gara de Nord și Aeroport vor circula 36 de trenuri pe sens in fiecare zi, 24 de ore din 24, iar intervalul de succedare a acestora va fi de 40 de minute. Deși ele vor circula din 12 decembrie, operatorul feroviar și cei trei colaboratori nu s-au ințeles asupra mersurilor […] The post CFR, anunț greu de crezut despre trenurile de pe ruta Gara de Nord-Aeroport appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din 12 decembrie se va putea ajuge cu trenul de la Gara de Nord la Aeroportul Henri Coanda din Otopeni, anunța CFR Infrastructura intr-un comunicat. 72 de trenuri vor circula 24 de ore din 24, iar durata unei calatorii va fi de 20-23 de minute.

- Doar 21 de kilometri de cale ferata s-au reparat anul acesta. Mult prea puțin. O spun chiar șefii companiei care are in administrare infrastructura feroviara și care recunosc ca necesarul de reparații este mult mai mare. Din cauza starii degradate a caii ferate, trenurile romanesti sunt obligate sa…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule a avut loc sambata la amiaza, pe fondul precipitațiilor care au favorizat evenimentul, dar și pe fondul lipsei de experiența a șoferiței. O tanara de 26 de ani, din Hanțești, aflata la volanul unui autoturism marca VW Polo, circula in ...

- Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, a anunțat vineri dimineața ca au fost emise Ordinele șefului Departamentului pentru Situații de Urgența privind carantinarea localitaților Sic și Savadisla din județul Cluj, ca urmare a situației create de rata mare de incidența a cazurilor de Covid-19. Vineri dimineața…

- Municipalitatea anunța ca de maine se vor inchide doua strazi din oraș. Se vor executa lucrari de frezare și asfaltare, așa ca, pe perioada a mai multe zile, intr-un anumit interval orar, pe cele doua strazi NU se va putea circula. Doua strazi din municipiu urmeaza sa fie reabilitate. In prima faza…

- Trenurile operate de CFR Calatori pe ruta Gara de Nord – Aeroportul Otopeni vor circula la o frecventa de o ora si vor face 23 de minute pe traseu, avand doua opriri, la Parc Mogosoaia si la patinoarul omului de afaceri Ion Tiriac.

- Primarul General, Gabriela Firea, anunța ca alte 23 de autobuze Mercedes-Benz Citaro Hybrid, din cele 130 achiziționate de catre Primaria Capitalei, circula in București: "Incepand din 24 septembrie noile...

- Noul an scolar incepe in 14 septembrie, iar elevii care nu se deplaseaza pe jos catre scoala si inapoi acasa, pot utiliza gratuit autobuzele Tursib. Avand in vedere contextul dificil cauzat de pandemie, Tursib nu va solicita elevilor documente doveditoare pana in data de 31 octombrie 2020. Astfel, elevii…