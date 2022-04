Stiri pe aceeasi tema

- “Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA si Asocierea TPF Inginerie SRL – SC ISPCF SA – SC BAICONS IMPEX SRL au semnat, vineri 8 aprilie, contractul, in valoare de 41.842.445 RON (fara TVA), pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic, in vederea modernizarii liniei de cale…

- CFR SA și Consis Proiect SRL au semnat contractul, in valoare de 2,9 milioane lei (fara TVA) pentru elaborarea studiului de fezabilitate, prima etapa a programului pentru electrificarea liniei de cale ferata Radulești - Giurgiu Nord (57 km). Tronsonul figureaza in Mersul Trenurilor sub indicativul liniei…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA și Asocierea Egis Romania SA – Egis Rail SA – Italrom Inginerie Internaționala srl au semnat luni, 7 martie, contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic, in vederea modernizarii liniei CF Apahida – Gherla – Dej – Ilva Mica (subsecțiunea…

- Cristian Gentea, primarul Piteștiului a semnat astazi contractul de execuție lucrari pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL PITEȘTI”, finanțat in cadrul Programului Ro-Energy, Apelul de proiecte „Imbunatațirea Eficienței Energetice”. Valoarea…

- Priamarul Piteștiului, Cristian Gentea a semnat vineri, 25 februarie contractul de execuție lucrari pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL PITEȘTI”. Valoarea contractului este de 4.260.524,96 lei fara TVA și are o perioada de execuție de…

- Parlamentul Romaniei Camera Deputatilor Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal COMUNICAT DE PRESA Guvernul Ciuca a aprobat finanțarea modernizarii liniei de cale ferata Cluj Napoca – Episcopia Bihorului

- Guvernul a aprobat miercuri marele proiect de refacere a liniei de cale ferata dintre Cluj-Napoca și Episcopia Bihor. Grindeanu: „Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru electrificarea si reabilitarea liniei de cale ferata Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor -Frontiera”.Potrivit…

- Reprezentantii administratiei locale si judetene din Timis si Caras-Severin au semnat, miercuri, contractul pentru realizarea de documentatii in vederea reabilitarii liniei de cale ferata intre...