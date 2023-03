Stiri pe aceeasi tema

- CFR a anunțat marti, 14 martie, ca a fost semnat contractul pentru elaborarea proiectului si executia lucrarilor de reparatii, reabilitare si restaurare a cladirii de calatori din Statia Curtea de Arges. Contractul este in valoare de 8,74 milioane lei, adica aproximativ 1,74 milioane de euro.„SRCF Craiova…

- SRCF Craiova a semnat, cu Asocierea SC Euras SRL - SC Arhing SRL (Romania), contractul de aproximativ 8,75 milioane lei pentru elaborarea proiectului tehnic si executia lucrarilor de reparatii, reabilitare si restaurare a cladirii de calatori din Statia CF Curtea de Arges, informeaza Compania Nationala…

- SRCF CRAIOVA a semnat contractul pentru elaborarea proiectului tehnic și execuția lucrarilor de reparatii, reabilitare si restaurare a cladirii de calatori din Statia CF CURTEA DE ARGEȘ, contract in valoare de 8,74 milioane lei. Asocierea S.C. EURAS S.R.L – S.C. ARHING S.R.L (Romania) va elabora proiectul…

- CFR Infrastructura informeaza ca va aloca 8,74 milioane lei pentru restaurarea Garii Regale de la Curtea de Argeș. Firma SRCF Craiova a semnat contractul pentru... The post Gara Regala de la Curtea de Argeș va fi restaurata cu aproape 9 milioane de lei appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Compania de Apa Oltenia a semnat, astazi, contractul vizand „Proiectare și execuție Centrala electrica fotovoltaica pentru autoconsum – Compania de Apa Oltenia”, care se va realiza la Stația de Epurare a Apelor Uzate Facai. Finanțat in procent de 85% din fonduri norvegiene, cu o contribuție de 15% a…

- Formațiile FCU Craiova și U Cluj se intalnesc astazi, de la ora 20.00, in Banie, intr-o partida din cadrul etapei a 24-a din Superliga. Este un meci in care doar victoria conteaza, un punct nefiind de folos combatantelor. FCU, echipa care a ramas fara suporteri la ordinul lui Adrian Mititelu, dupa evenimentele…

- Primaria Brașov a dat ordinul de incepere a lucrarilor de construcție a „Terminalului de transport urban gara Brașov”, proiect ce face parte din strategia municipalitații de transformare a transportului in comun in principala alternativa de mobilitate urbana, in locul autoturismelor proprii. Deși termenul…

- Inceputurile industriei auto autohtone se situeaza undeva in prima jumatate a secolului XX și, de atunci, marcile auto romanești au trecut prin perioade mai fericite sau mai puțin propice, au infruntat adversitați și au generat pasiuni. Daca Dacia, brandul național, iși traiește acum a doua tinerețe,…